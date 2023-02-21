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Стало известно, какие работы в электроэнергетическом секторе Азербайджана будут осуществляться на основе разрешений

Стало известно, какие работы в электроэнергетическом секторе Азербайджана будут осуществляться на основе разрешений Стало известно, какие работы в электроэнергетическом секторе Азербайджана будут осуществляться на основе разрешений, и при каких условиях эти разрешения будут выдаваться
Энергетика
21 февраля 2023 г. 12:24
Стало известно, какие работы в электроэнергетическом секторе Азербайджана будут осуществляться на основе разрешений

Стало известно, какие работы в электроэнергетическом секторе Азербайджана будут осуществляться на основе разрешений, и при каких условиях эти разрешения будут выдаваться.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом законопроекте "Об электроэнергетике“, который обсуждался сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Согласно законопроекту, выработка электроэнергии свыше 500 киловатт на ГЭС или из биогаза или других видов топлива, в других случаях производство, передача и распределение электроэнергии свыше 150 киловатт, эксплуатация электроустановок мощностью свыше 150 киловатт, импорт и экспорт электроэнергии осуществляется на основании разрешений, выданных в соответствии с настоящим законом и Законом "О лицензиях и разрешениях".

Разрешения на выработку электроэнергии свыше 500 киловатт на ГЭС или из биогаза или других видов топлива, в других случаях производство, передача и распределение электроэнергии свыше 150 киловатт, эксплуатация электроустановок мощностью свыше 150 киловатт выдаются регулирующим органом, а разрешения на импорт и экспорт электроэнергии - соответствующим органом исполнительной власти. Разрешение на передачу и распределение электроэнергии выдается юридическим лицам, а разрешение на производство электроэнергии - юридическим или физическим лицам.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın elektroenergetika sektorunda icazə əsasında həyata keçiriləcək işlər açıqlanıb

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