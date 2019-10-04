Роберт Дадли покинет ВР к концу I квартала 2020 года

Главный исполнительный директор британской компании ВР Роберт (Боб) Дадли уйдет в отставку 31 марта 2020 года, а также покинет совет директоров компании.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение ВР.

Его сменит исполнительный директор ВР по добыче Бернард Луни. Луни войдет в совет директоров компании 5 февраля.

Как отмечается в сообщении после 40-летней карьеры в BP и более девяти лет в качестве исполнительного директора группы, 64-летний Боб Дадли решил покинуть этот пост и покинет состав совета директоров BP: «Совет директоров также рад объявить, что 49-летний Бернард Луни, в настоящее время являющийся исполнительным директором по добыче, сменит Дадли на посту главы группы и войдет в совет директоров BP с 5 февраля 2020 года. Луни продолжит исполнять свои нынешние функции до этой даты».

Боб Дадли, комментируя назначение нового главы компании, отметил, что Бернард Луни станет достойной ему заменой. «На протяжении последних четырех десятилетий было привилегией служить этой компании и работать в этой отрасли. Я работал со многими преданными людьми со всего мира - как внутри, так и за пределами BP - и я безмерно горжусь всем, чего мы достигли вместе, чтобы обеспечить мир энергией. Бернард Луни - потрясающий выбор, чтобы возглавить компанию на следующем этапе ее деятельности. Он знает BP и нашу отрасль хорошо и отличается своей креативностью и нетрадиционными методами работы», - сказал Дадли.

Комментируя это заявление компании, председатель совета директоров BP Хельге Лунд отметил, что Боб Дадли руководил компанией в самый сложный период и помог ей стать лидером энергетического сектора.

«Боб посвятил всю свою карьеру служению этой отрасли. Он был назначен исполнительным директором, вероятно, в самый сложный период в истории BP. За время своей работы он руководил восстановлением после аварии Deepwater Horizon, перестроил BP в более сильную и безопасную компанию и помог ей восстановить свое положение в качестве одного из лидеров энергетического сектора. Эта компания и, в действительности, вся отрасль энергетики в долгу перед ним», - сказал Хельге Лунд.

Кроме того, он подчеркнул, что назначение нового главы компании является предвестником перемен. «Это логичное время для перемен. Бернард обладает всеми необходимыми качествами, чтобы вести нас через эту трансформационную эпоху. Он имеет большой опыт работы в энергетическом секторе, поднялся в ряды ВР и неизменно демонстрирует высокие показатели в области безопасности, операционной и финансовой деятельности», - добавил Хельге Лунд.