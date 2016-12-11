Стали известны точные данные о сокращении уровня добычи нефти странами вне ОПЕК

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Малайзия, согласно достигнутому в субботу в Вене соглашению ОПЕК с независимыми производителями нефти о сокращении добычи, снизит ее уровень на 20 тыс. баррелей в сутки, Экваториальная Гвинея - на 12 тыс. баррелей, Бахрейн - на 10 тыс. баррелей.

Как передает Report, такие данные приводятся на официальной странице министерства нефтяных ресурсов Нигерии в сети Twitter, где ведомство одним из первых опубликовало полную разбивку по объемам сокращения добычи странами вне ОПЕК.

Из записи также следует, что Южный Судан сократит добычу на 8 тыс. баррелей, Судан и Бруней сократят добычу на 4 тыс. баррелеей каждый.

Данные по объемам сокращения для России, Мексики, Казахстана и других стран в публикации нигерийского министерства соответствуют тому, что было озвучено в субботу, после министерской встречи ОПЕК с 11 странами-нерезидентами во главе с Россией.

Так, Россия сократит производство нефти согласно договору на 300 тыс. баррелей, Мексика - на 100 тыс. баррелей, Оман - на 45 тыс., Азербайджан - на 35 тыс. баррелей, Казахстан - на 20 тыс. баррелей. В сумме 11 стран вне картеля, участвующих в соглашении, сократят добычу на 558 тыс. баррелей.

ОПЕК в своем коммюнике по итогам встречи не опубликовало данных по квотам снижения добычи для стран, указав лишь общую цифру.