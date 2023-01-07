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Стали известны потенциальные покупатели активов "Лукойла" в Румынии и Молдове

Стали известны потенциальные покупатели активов "Лукойла" в Румынии и Молдове Потенциальными покупателями бизнеса российской нефтяной компании "Лукойл" в Румынии и Республике Молдова, состоящий из сети заправочных станций, нефтебаз и НПЗ Petrotel в Плоештах, выступают англо-голландский энергетический гигант Royal Dutch Shell и груп
Энергетика
7 января 2023 г. 14:53
Стали известны потенциальные покупатели активов Лукойла в Румынии и Молдове

Потенциальными покупателями бизнеса российской нефтяной компании "Лукойл" в Румынии и Республике Молдова, состоящий из сети заправочных станций, нефтебаз и НПЗ Petrotel в Плоештах, выступают англо-голландский энергетический гигант Royal Dutch Shell и группа из Казахстана "КазМунайГаз" (КМГ).

Как передает Report со ссылкой на mold-street.com, основная причина выхода — санкции, введенные странами ЕС в отношении торговли российской нефтью, которые также затрагивают бизнес "Лукойла" в Румынии и Молдове.

Источники утверждают, что первым покупателем в списке является Royal Dutch Shell, широко известный как Shell, который также является крупнейшим игроком в европейском нефтяном секторе.

Напомним, что в мае 2022 года в результате войны в Украине Shell продала свои активы в России — 114 АЗС в центре и на северо-западе России и завод смазочных материалов в Торжке, а покупателем выступил "Лукойл", второй по величине производитель российской нефти.

Второй потенциальный покупатель — КМГ, владеющая сетями АЗС под брендом Rompetrol в Румынии и Республике Молдова, а также самым современным НПЗ в соседней стране — Petromidia.

По данным источников на рынке, переговоры проходили в Москве, но об их результатах ничего не известно.

Возможная сделка между "Лукойлом" и "КМГ" позволит группе из Казахстана занять доминирующее положение на нефтяном рынке Молдовы. Соответственно, без согласования с органами по защите конкуренции сделка может быть заблокирована.

По некоторым данным, имеются и другие конкуренты.

"Лукойл-Молдова" (как и "Лукойл-Румыния") контролируется российским гигантом "Лукойл" через его швейцарскую дочернюю компанию — Litasko SA.

Компания владеет сетью из 106 АЗС (крупнейшей в Молдове), тремя нефтебазами и терминалом сжиженного газа. Согласно конфиденциальному отчету о расследовании рынка нефтепродуктов Совета по конкуренции, доля "Лукойл-Молдова" в 2019 году составила 20,29%, а в 2020 году – 19,84% на розничном рынке топлива. При этом в 2020 году "Лукойл" обеспечил около 40,8% импорта дизельного топлива и около 33,5% импорта бензина.

В 2021 году "Лукойл-Молдова" зафиксировал выручку в размере 5,97 млрд леев (310,8 млн долларов США), что на 37% больше, чем в 2020 году, и прибыль в размере 60,2 млн леев (3,13 млн долларов США).

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Версия на английском языке Potential buyers of Lukoil's assets in Romania, Moldova named

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