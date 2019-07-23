"Интер РАО" покидает казахстанский энергорынок

«Интер РАО» готовится продать 50% Экибастузской ГРЭС-2 в Казахстане ее второму совладельцу, «Самрук-Энерго», за 20 млн долларов — это гораздо ниже изначальных оценок, заложенных самой компанией.

Как передает Report со ссылкой на «Ъ», казахстанский покупатель, согласно условиям, также должен будет взять на себя поручительства по старым кредитам перед Евразийским банком развития и ВЭБ РФ.

Аналитики считают, что с учетом регуляторных изменений и ухудшением экономической ситуации в Казахстане продажа станции даже по такой «незначительной цене» выглядит оправданной. «Интер РАО» продаст казахстанскому «Самрук-Энерго» долю в казахстанской Экибастузской ГРЭС-2 (ЭГРЭС-2) за 20 млн долларов (около 1,26 млрд руб.), сообщили «Ъ» источники, знакомые с условиями сделки.

Сейчас стороны владеют в станции по 50%. Оплата будет производиться без рассрочек, покупатель должен взять на себя все обязательства и поручительства по кредитам, уточняет один из собеседников «Ъ». В «Интер РАО» и «Самрук-Энерго» информацию «Ъ» не комментировали.

По итогам 2018 года компания в своей отчетности почти вдвое снизила оценку актива — с 3 млрд руб. до 1,74 млрд руб. (25 млн долларов). 19 июля «Интер РАО» сообщила, что совет директоров компании одобрил прекращение участия в Экибастузской ГРЭС-2, условия не раскрывались. ЭГРЭС-2 должна реструктурировать кредит перед Евразийским банком развития (ЕАБР) и ВЭБ РФ (385 млн долларов и 12 млрд руб. соответственно), взятый в 2010 году под залог акций станции. «Интер РАО» брала на себя поручительство по половине этих кредитов (9,178 млрд руб. на конец 2018 года). Стороны сделки не комментировали актуальный размер долга. В ЕАБР отказались от комментариев, в ВЭБ РФ сообщили, что кредит обслуживается, но отказались назвать его размер.

Угольная ЭГРЭС-2 мощностью 1 ГВт (два энергоблока по 500 МВт) — одна из крупнейших в Казахстане, ее доля в общем объеме выработки составляет 5%. Изначально долю в 50% в станции получило в 2005 году РАО «ЕЭС России» в счет погашения Казахстаном 246 млн долларов перед российскими энергетиками. После реформы электроэнергетики все зарубежные активы РАО, включая ЭГРЭС-2, перешли к «Интер РАО».

В 2009 году было подписано межправительственное соглашение о строительстве третьего энергоблока на 630 МВт, но проект был заморожен из-за «складывающихся макроэкономических условий». До 2019 года рынок электроэнергетики Казахстана состоял только из сектора торговли электроэнергией. Большая часть выработки ГРЭС продавалась на централизованных торгах с тарифом 7-7,5 тенге за кВт/ч. Конечный тариф ЭГРЭС-2 в 2018 году составлял 7,53 тенге за кВт/ч. После запуска в этом году рынка мощности местный энергорынок перешел на двухставочный тариф (тариф на мощность и электроэнергию), который сейчас составляет около 7,6 тенге за кВт/ч, к 2023 году он должен вырасти до 8,64 тенге за кВт/ч.

Собеседники «Ъ» отмечали, что положительного эффекта от работы станции можно ожидать только при ее полной загрузке, что затруднительно, учитывая слабый спрос в Казахстане и низкую рентабельность экспорта. «Интер РАО» пытается продать актив уже несколько лет. В конце апреля компания объясняла намерение выйти из него желанием сосредоточиться только на российском рынке, называя «Самрук-Энерго» наиболее логичным покупателем актива. По мнению компании, новый собственник, представляющий государственные интересы Казахстана, более эффективно реализует проект строительства третьего энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2. Обе компании отмечали, что рассчитывают закрыть сделку до конца года.