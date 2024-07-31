К 2026 году TAP сможет увеличить прокачку газа на 1,2 млрд кубометров в год

Реализация первого этапа расширения Транс-Адриатического газопровода (TAP) оценивается в 132 млн евро.

Реализация первого этапа расширения Транс-Адриатического газопровода (TAP) оценивается в 132 млн евро.

Об этом в интервью Report сообщил управляющий директор TAP AG Лука Скиепатти (Luca Schieppati).

“Рыночное тестирование 2021 года завершено, по его итогам были приняты обязательства, которые добавят еще 1,2 млрд кубометров к годовой мощности трубопровода к 1 января 2026 года”, - сказал Л.Скиепатти.

Он подчеркнул, что TAP продолжает искать возможности для вывода дополнительных мощностей на рынок, в соответствии с полученными обязательствами.

Скиепатти также отметил, что в рамках расширения на существующей компрессорной станции в Кипои (район Александруполиса) на границе Греции с Турцией будет установлен еще один компрессорный агрегат и проведена модернизация оборудования.

“Завершение этих работ ознаменует значительный прогресс в достижении нашей цели - обеспечить доступность дополнительных долгосрочных мощностей в начале 2026 года. Это первый этап проекта расширения, и он финансируется за счет собственных средств TAP. Бюджет проекта составляет около 132 млн евро”, - сказал он.

TAP является компонентом системы Южного газового коридора (ЮГК). Общая протяженность газопровода составляет 878 км, из которых 550 км приходится на северную часть Греции, 215 км - на территорию Албании, 105 км проходит по дну Адриатического моря, а 8 км - по территории Италии.

Поставки азербайджанского газа потребителям Италии, Греции и Болгарии через TAP начались с 31 декабря 2020 года. Согласно договоренностям между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа достигнут минимум 20 млрд кубометров.

С полным текстом интервью можно ознакомится по ссылке.