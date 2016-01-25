​Стала известна компания, которая реализует последний этап строительства TANAP

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Стала известна компания, которая реализует последний этап (Лот-4) строительства Трансанатолийского трубопровода (TANAP), призванного обеспечить поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, победителем объявленного компанией TANAP Doğal Gaz İletim A.Ş. тендера на строительство сухопутного участка трубопровода диаметром 48 дюймов стало совместное предприятие Punj Lloyd Limak.

TANAP Doğal Gaz İletim A.Ş и Punj Lloyd Limak подписали соглашение по данному вопросу.

Совместное предприятие будет осуществлять прокладку участка трубопровода протяженностью 459 км от Эскишехира через Биледжик, Кютахью, Бурсу, Балыкесир, Чанаггалу, Текирдаг и Эдирне и до турецко-греческой границы, где последним пунктом станет город Ипсала в провинции Эдирне.