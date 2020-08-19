Стала известна дата следующего заседания мониторингового комитета ОПЕК+

Мониторинговый комитет ОПЕК+, онлайн заседание которого только началось, обсудит темпы сокращения добычи нескольких стран..

Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 17 сентября.

Как передает Report, об этом говорится в проекте коммюнике.

Мониторинговый комитет ОПЕК+, онлайн заседание которого только началось, обсудит темпы сокращения добычи нескольких стран.

"Мы также просим страны - участницы с низким показателем эффективности представить свои планы по компенсации недостаточных объемов сокращения в секретариат ОПЕК до конца августа 2020 года", - говорится в документе.

В документе отмечается, что механизм компенсации сокращения добычи рассчитан на август - сентябрь. Мониторить исполнение графиков компенсации будет технический комитет ОПЕК+ и секретариат ОПЕК.

Комитет также отмечает первые признаки улучшения ситуации на рынке нефти в виде снижения запасов и уменьшения разрыва между спросом и предложением. "Тем не менее, темпы восстановления рынка оказались медленнее, чем ожидалось, из-за растущих рисков затяжной второй волны COVID-19", - отмечается в документе.

Напомним, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в обновленном виде действует с мая. До конца июля страны альянса сокращали производство нефти на 9,7 млн б/с, квота каждой страны была сокращена на 23% от базового уровня. С августа ограничения смягчились и до конца года под сокращение попадает только 7,7 млн б/с.