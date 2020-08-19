О нас
Report Georgia

Стала известна дата следующего заседания мониторингового комитета ОПЕК+

Стала известна дата следующего заседания мониторингового комитета ОПЕК+ Мониторинговый комитет ОПЕК+, онлайн заседание которого только началось, обсудит темпы сокращения добычи нескольких стран..
Энергетика
19 августа 2020 г. 19:37
Стала известна дата следующего заседания мониторингового комитета ОПЕК+

Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 17 сентября. 

Как передает Report, об этом говорится в проекте коммюнике.

Мониторинговый комитет ОПЕК+, онлайн заседание которого только началось, обсудит темпы сокращения добычи нескольких стран.

"Мы также просим страны - участницы с низким показателем эффективности представить свои планы по компенсации недостаточных объемов сокращения в секретариат ОПЕК до конца августа 2020 года", - говорится в документе. 

В документе отмечается, что механизм компенсации сокращения добычи рассчитан на август - сентябрь. Мониторить исполнение графиков компенсации будет технический комитет ОПЕК+ и секретариат ОПЕК.

Комитет также отмечает первые признаки улучшения ситуации на рынке нефти в виде снижения запасов и уменьшения разрыва между спросом и предложением. "Тем не менее, темпы восстановления рынка оказались медленнее, чем ожидалось, из-за растущих рисков затяжной второй волны COVID-19", - отмечается в документе.

Напомним, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в обновленном виде действует с мая. До конца июля страны альянса сокращали производство нефти на 9,7 млн б/с, квота каждой страны была сокращена на 23% от базового уровня. С августа ограничения смягчились и до конца года под сокращение попадает только 7,7 млн б/с.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
12 августа 2020 г. 18:09
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49

Последние новости

20:40
"Гарри Поттер и философский камень" преодолел отметку в миллиард долларов Искусство
20:26
Джанни Де Бьязи следил за тренировкой клубов "Зиря" и "Кешля" Футбол
20:10
В Азербайджане удалось расторгнуть помолвку девочки-подростка Происшествия
19:54
ЕС выделит 53 млн евро помощи белорусскому народу В регионе
19:37
Стала известна дата следующего заседания мониторингового комитета ОПЕК+ Энергетика
19:31
Новак: На рынке нефти возможно появление "черных лебедей" Энергетика
19:22
Кто будет руководить Госслужбой по вопросам имущества Азербайджана? Бизнес
19:22
ДТП в Джалилабаде, есть пострадавшая Происшествия
19:08
ЕС введет новые санкции против Беларуси В регионе
18:52
Немецкие ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом Здоровье
18:35
ФотоРовнаг Абдуллаев встретился с Джанни Де Бьязи  Футбол
18:22
ФотоМикаил Джаббаров провел встречу с министром экономики и финансов Ирана Бизнес
18:15
ФотоВ швейцарском городе прошел дождь из шоколада Это интересно
18:09
Экс-посол Италии в Азербайджане награждена орденом "Достлуг" Внешняя политика
17:52
ЕС не признал результаты выборов в Беларуси В регионе
Вся новостная лента