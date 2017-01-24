Стала известна дата 3-го заседания Консультативного совета "Южного газового коридора"

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ С согласия президента Азербайджана Ильхама Алиева, дата проведения 3-го заседания Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку назначена на 23 февраля. Об этом сообщили Report в министерстве энергетики.

Отмечено, что в связи с организацией очередного заседания Консультативного совета в министерстве энергетики состоялись встречи и обсуждения. Также определен список участников Консультативного совета, направлены пригласительные письма министрам энергетики стран-участниц проекта "Южного газового коридора" (Азербайджан, Грузия, Турция, Италия, Греция, Албания и Болгария) и балканских стран, вице-президенту Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марошу Шефчовичу, руководителям международных финансовых организаций, представителям других заинтересованных стран. Уже составлены первоначальные проекты программы и повестки дня 3-го заседания Консультативного совета "Южного газового коридора"

В настоящее время работы в этом направлении ведутся через посольства Азербайджана в этих странах, готовятся и согласуются окончательные версии программы и повестки дня.

Напомним, что инициатива по созданию Консультативного совета министров энергетики стран, участвующих в реализации соответствующего проекта, была выдвинута президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, высоко оценивающем стратегическую важность этого проекта, а также перспективы дальнейшего углубления сотрудничества в энергетическом секторе. Решение вопросов, связанных с организацией работы Совета поручено министерству энергетики Азербайджана. Первое заседание Консультативного совета "Южного газового коридора" состоялось 12 февраля 2015 года, второе заседание – 29 февраля прошлого года.