Стал известен подрядчик строительных работ на морском участке TAP

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Консорциум TAP AG подписал с итальянской компанией Saipem SpA контракт на инжиниринг, снабжение, строительство и установку (EPCI) на морском участке проекта Трансадриатического трубопровода (TAP).

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт TAP, протяженность этого участка от берегов Албании до Южной Италии по дну Адриатического моря составит 105 км, диаметр 36 дюймов. Самый низкий участок трубопровода будет расположен на глубине 820 м ниже уровня моря.

В рамках проекта будут выполнены инженерные работы (включая микротоннель) на прибрежных участках трубопровода, установка офшорного трубопровода, прокладка волоконно-оптического кабеля и проверочные работы.

Напомним, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд. кубометров газа в год. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Первые поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" запланированы в начале 2020 года. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 545 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (820 м).

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.