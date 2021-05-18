Стал известен новый владелец Антипинского НПЗ

Победителем на торгах, на которых продавалось имущество Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), стала компания ООО «Русинвест».
Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию в картотеке Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Напомним, что ранее Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) отказалась от участия в торгах по реализации имущества АО «Антипинский НПЗ» и вышла из капитала совместного со Сбербанком предприятия – "СОКАР Энергоресурс".
Таким образом, лот был выкуплен за 110,8 млрд руб (1,5 млрд долларов США). К «Русинвесту» перешли здания и сооружения завода, земельные участки, измерительное, насосное оборудование, производственное промышленное оборудование, мебель, автомобили, автобусы и другое имущество.
В торгах, кроме «Русинвеста», участвовала также структура Сбербанка ООО «СБК Комплект» (банк является основным кредитором предприятия), писал накануне «Коммерсантъ». Сбербанк подал заявку на участие 12 мая, «Русинвест» — в последний день, 14 мая.
Газета во вторник сообщила, что «СБК Комплект» не стал торговаться за актив и он «ушел» по стартовой цене.
Комментируя продажу имущества Антипинского НПЗ, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что проблема с рентабельностью нефтепереработки носит системный характер и так или иначе затронула все заводы.
«Слава богу, что нашелся покупатель. Мы теперь будем иметь дело с ним. Мы последние недели активно переговоры вели с ними в отношении условий привлечения кредитования и т.д. Когда у завода появится хозяин, я очень надеюсь, что в ближайшее время он начнет нормально, стабильно функционировать», — заявил Греф.
На вопрос о том, может ли новый акционер претендовать на финансирование Сбербанка, Греф ответил утвердительно. «Мы уже закончили формирование резерва под этот актив, компания закончила свое банкротство», — пояснил он.
ООО «Русинвест» полностью принадлежит заместителю председателя совета директоров банка «Авангард» Анатолию Яблонскому и входит в контролируемую им группу «Русэнергокапитал». В качестве основного вида деятельности компании указаны аренда и управление собственной или арендованной нежилой недвижимостью.
Антипинский НПЗ находится в Тюменской области, его мощность переработки составляла около 9 млн тонн в год и производит дизельное топливо, вакуумный газойль, нафту, бензин (А80 и А92), кокс, техническую серу, технологический мазут и сжиженный газ.. Это крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод. Основателем предприятия является бизнесмен Дмитрий Мазуров, который достроил его в 2018 году на кредиты Сбербанка.
SOCAR стала миноритарным участником ООО "СОКАР Энергоресурс" в России после прохождения необходимых процедур в 2019 году. "СОКАР Энергоресурс" объединила активы Антипинского НПЗ и трех месторождений с доказанными запасами нефти в объеме 45 млн тонн в Оренбургской области.
Основная роль SOCAR в этом проекте заключалась в обеспечении экспертизы при управлении Антипинским НПЗ. С точки зрения структуры соглашения, участие SOCAR в Антипинском НПЗ не представляло для нее риска ввиду прежней задолженности завода.