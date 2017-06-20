Стационарная платформа №500 на месторождении "Банка Дарвина" отремонтирована

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ ПО "Азнефть" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) проводит широкомасштабные работы по благоустройству эксплуатируемых нефтегазовых месторождений, строительству и ремонту гидротехнических сооружений на море, улучшению инфраструктуры на эстакадах. На днях отремонтирована и введена в эксплуатацию стационарная морская платформа №500 на НГДУ "Абшероннефть".

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, капитально отремонтирован участок платформы площадью 1 619 кв. м, на участке площадью 2 350 кв. м проведены антикоррозийные мероприятия и электромонтажные работы. Вбиты 40 укрепляющих свай, установлены 9 металлических пластин, 46 надводных линий коммуникаций, 1 пешеходный мост, 2 причальных и 2 посадочных площадки. По периметру платформы отремонтированы перила протяженностью 201 м. Работы выполнены в соответствии с современными требованиями безопасности труда.

Отметим, что Госкомиссия по приему проверила соответствие проведенных работ строительным нормам и правилам. Платформа принята на эксплуатацию.