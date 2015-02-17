SOCAR: Мы ищем другие способы газоснабжения Нахчывана

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ “Мы транспортируем газ в Иран, Иран же, получая 15% оплату, продает газ в Нахчыван". Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR по добыче и транспортировке нефти и газа Рахман Гурбанов во время выступления в Зимней школе SOCAR для журналистов, комментируя мнения о том, что Азербайджан продает газ в соседние страны, в то время как в ряде районов Азербайджана нет газоснабжения: "На данный момент таким способом мы транспортируем в Нахчыван 1,2 млн. кубометров газа. Мы ищем другие способы газоснабжения Нахчывана. Первый способ - проведение газопровода из Турции, что находится практически на стадии реализации. По территории Нахчывана уже проложены трубы. Необходимо уточнить некоторые детали с турецкой стороной. Другим вопросом является строительство в Автономной республике газового амбара вместимостью 300 млн. кубометров. Мы уже провели определенные работы в этой сфере, пробурили некоторые скважины. Однако необходимо пробурить еще большое количество скважин".

Р.Гурбанов также рассказал о транспортировке нефти из казахстанского месторождения Кашаган посредством БТД на мировой рынок и об отрицательном влиянии этого на качество нефти марки Azeri Light: "Нефть Кашаган и сейчас транспортируется посредством БТД. Действительно, плотность и сернистость данной нефти выше нашей. Однако мы закачиваем ее так, чтобы она не оказывала влияние на качество Azeri Light".