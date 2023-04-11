США заявили, что продолжат работать с союзниками для стабилизации мировых цен на нефть

Соединенные Штаты намерены продолжать тесную работу со своими союзниками для стабилизации мировых цен на нефть, в том числе обсуждая вопросы потолка цен на российскую нефть.

Соединенные Штаты намерены продолжать тесную работу со своими союзниками для стабилизации мировых цен на нефть, в том числе обсуждая вопросы потолка цен на российскую нефть.

Как передает Report , об этом заявил замминистра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо на семинаре в Институте Брукингса в Вашингтоне.

"Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими союзниками по таким вещам, как потолок цен на российскую нефть, чтобы убедиться в том, что мы можем снизить нефтяные доходы [президента РФ Владимира] Путина и в то же время стабилизировать мировые цены на нефть", - сказал он.

Напомним, что ранее ряд стран ОПЕК+ анонсировали сокращение добычи нефти. После этого международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что это может привести к дефициту сырья и не исключило рост цен.