Минобороны РФ: США завезли в Сирию нефтедобывающее оборудование в обход своих санкций

США добывают нефть в Сирии с помощью оборудования, доставленного в обход собственных санкций.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Добыча нефти осуществляется с помощью оборудования, предоставленного в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями", - сказал он.

При этом официально Вашингтон объявил санкции на поставку нефтепродуктов в Сирию, которые распространяются не только на американские компании, но и любые другие, заявил Конашенков.Глава Пентагона Марк Эспер заявил в пятницу, что США намерены в ближайшее время принять меры для усиления позиций в районе сирийского Дейр-эз-Зора, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям. По его словам, США изучают, как переместить силы в регионе, "чтобы обеспечить безопасность нефтяных месторождений".