США закупит 3,4 млн баррелей нефти для стратегического резерва

Министерство энергетики США объявило о заключении контрактов на закупку 3,4 млн баррелей нефти с поставкой с января по март 2025 года для пополнения стратегического резерва страны.

Министерство энергетики США объявило о заключении контрактов на закупку 3,4 млн баррелей нефти с поставкой с января по март 2025 года для пополнения стратегического резерва страны.

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

Согласно информации, в конце июля Минэнерго США объявило о закупке 4,65 млн баррелей нефти до конца года для восполнения стратегического резерва.

Президент Джо Байден подписал в конце марта 2022 года указ, обязывающий Минэнерго продавать из стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в США. Министерство использует доходы от продажи сырья для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва.