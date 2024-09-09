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США закупит 3,4 млн баррелей нефти для стратегического резерва

США закупит 3,4 млн баррелей нефти для стратегического резерва Министерство энергетики США объявило о заключении контрактов на закупку 3,4 млн баррелей нефти с поставкой с января по март 2025 года для пополнения стратегического резерва страны.
Энергетика
9 сентября 2024 г. 21:07
США закупит 3,4 млн баррелей нефти для стратегического резерва

Министерство энергетики США объявило о заключении контрактов на закупку 3,4 млн баррелей нефти с поставкой с января по март 2025 года для пополнения стратегического резерва страны.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

Согласно информации, в конце июля Минэнерго США объявило о закупке 4,65 млн баррелей нефти до конца года для восполнения стратегического резерва.

Президент Джо Байден подписал в конце марта 2022 года указ, обязывающий Минэнерго продавать из стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в США. Министерство использует доходы от продажи сырья для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва.

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