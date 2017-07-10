Госсекретарь США: Южный газовый коридор внесет вклад в глобальную энергобезопасность

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "США верят, что такие газовые проекты как Южный газовый коридор (ЮГК) и Восточное Средиземноморье, в которых принимает участие Турция, внесут вклад в глобальную энергетическую безопасность".

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

Рекс Тиллерсон напомнил, что ЮГК также значим и с точки зрения диверсификации газоснабжения Европы, и эти проекты соответствуют планам по диверсификации импорта энергоресурсов и энергобезопасности континента.