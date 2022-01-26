США высвобождают еще 13 млн баррелей нефти из резервов

Министерство энергетики США утвердило семь дополнительных сделок по высвобождению нефти из стратегических нефтяных резервов (SPR) в рамках обмена общим объемом на 13,4 млн баррелей.

Министерство энергетики США утвердило семь дополнительных сделок по высвобождению нефти из стратегических нефтяных резервов (SPR) в рамках обмена общим объемом на 13,4 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", эти объемы должны быть возвращены в 2022-2024 годах.

Механизм обмена предполагает, что компания (обычно нефтеперерабатывающее предприятие) берет взаймы нефть из SPR на короткий период времени из-за неотложных обстоятельств, а затем возвращает вместе с премией в виде дополнительного объема, который зависит от длительности срока владения топливом.

Так, 4,2 млн баррелей нефти получит Shell Trading US Company, 3 млн - Trafigura Trading LLC, по 2 млн – Phillips 66 Company и Macquarie Commodities Trading, 0,885 млн – Chevron U.S.A. Inc., 0,515 млн – ExxonMobil Oil Corporation и 0,5 млн – BP Products North America.

Министерство сообщает, что за последние два месяца в целом реализовало около 40 млн баррелей нефти из SPR для увеличения снабжения страны и решения проблемы высоких цен на топливо.

Президент США Джо Байден в ноябре 2021 года одобрил в рамках программы обмена высвобождение 32 млн баррелей из SPR.

С тех пор министерство в своих пресс-релизах сообщило о поставке 4,8 млн баррелей в адрес ExxonMobil, также в рамках программы обмена ранее договорились о поставках Marathon Petroleum (250 тыс. баррелей), еще 2 млн взяла ExxonMobil, 870 тыс. – Shell Trading и 400 тыс. – Atlantic Trading and Marketing.

Таким образом, по программе обмена высвобождено около 21,5 млн баррелей нефти.

Кроме того, ведомство объявило о продаже еще 18 млн баррелей, высвобождение которых было ранее одобрено Конгрессом. В рамках объявления о продаже "по конкурентоспособной цене" были заключены контракты на 18,1 млн с шестью компаниями: Valero Marketing and Supply Company купила 8,2 млн, Marathon Petroleum Supply and Trading LLC - 3,9 млн, Motiva Enterprises LLC - 3 млн, Gunvor USA - 1,5 млн, Phillips от 66 до 1 млн и ExxonMobil - 0,5 млн баррелей. Поставки планируются в период с 1 февраля по 31 марта 2022 года.

В ноябре Байден, недовольный тем, что ОПЕК+ недостаточно увеличивает приток нефти на рынок, объявил о намерении Штатов продать 50 млн баррелей из SPR, скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Позднее стало известно, что из 50 млн баррелей, запланированных к высвобождению США, продажа 18 млн баррелей была объявлена еще год назад, но не состоялась, а 32 млн баррелей подлежат возврату.

ОПЕК+, перед очередным заседанием которой было сделано это объявление, сочла влияние такого шага на рынок незначительным, как и большинство аналитиков. Впрочем, эксперты отмечали, что слухи о планах высвободить нефть из SPR удержали цены на уровне 80 долларов за баррель, в то время как на рынке присутствовали ярко выраженные "бычьи" настроения.