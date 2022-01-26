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США высвобождают еще 13 млн баррелей нефти из резервов

США высвобождают еще 13 млн баррелей нефти из резервов Министерство энергетики США утвердило семь дополнительных сделок по высвобождению нефти из стратегических нефтяных резервов (SPR) в рамках обмена общим объемом на 13,4 млн баррелей.
Энергетика
26 января 2022 г. 14:57
США высвобождают еще 13 млн баррелей нефти из резервов

Министерство энергетики США утвердило семь дополнительных сделок по высвобождению нефти из стратегических нефтяных резервов (SPR) в рамках обмена общим объемом на 13,4 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", эти объемы должны быть возвращены в 2022-2024 годах.

Механизм обмена предполагает, что компания (обычно нефтеперерабатывающее предприятие) берет взаймы нефть из SPR на короткий период времени из-за неотложных обстоятельств, а затем возвращает вместе с премией в виде дополнительного объема, который зависит от длительности срока владения топливом.

Так, 4,2 млн баррелей нефти получит Shell Trading US Company, 3 млн - Trafigura Trading LLC, по 2 млн – Phillips 66 Company и Macquarie Commodities Trading, 0,885 млн – Chevron U.S.A. Inc., 0,515 млн – ExxonMobil Oil Corporation и 0,5 млн – BP Products North America.

Министерство сообщает, что за последние два месяца в целом реализовало около 40 млн баррелей нефти из SPR для увеличения снабжения страны и решения проблемы высоких цен на топливо.

Президент США Джо Байден в ноябре 2021 года одобрил в рамках программы обмена высвобождение 32 млн баррелей из SPR.

С тех пор министерство в своих пресс-релизах сообщило о поставке 4,8 млн баррелей в адрес ExxonMobil, также в рамках программы обмена ранее договорились о поставках Marathon Petroleum (250 тыс. баррелей), еще 2 млн взяла ExxonMobil, 870 тыс. – Shell Trading и 400 тыс. – Atlantic Trading and Marketing.

Таким образом, по программе обмена высвобождено около 21,5 млн баррелей нефти.

Кроме того, ведомство объявило о продаже еще 18 млн баррелей, высвобождение которых было ранее одобрено Конгрессом. В рамках объявления о продаже "по конкурентоспособной цене" были заключены контракты на 18,1 млн с шестью компаниями: Valero Marketing and Supply Company купила 8,2 млн, Marathon Petroleum Supply and Trading LLC - 3,9 млн, Motiva Enterprises LLC - 3 млн, Gunvor USA - 1,5 млн, Phillips от 66 до 1 млн и ExxonMobil - 0,5 млн баррелей. Поставки планируются в период с 1 февраля по 31 марта 2022 года.

В ноябре Байден, недовольный тем, что ОПЕК+ недостаточно увеличивает приток нефти на рынок, объявил о намерении Штатов продать 50 млн баррелей из SPR, скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Позднее стало известно, что из 50 млн баррелей, запланированных к высвобождению США, продажа 18 млн баррелей была объявлена еще год назад, но не состоялась, а 32 млн баррелей подлежат возврату.

ОПЕК+, перед очередным заседанием которой было сделано это объявление, сочла влияние такого шага на рынок незначительным, как и большинство аналитиков. Впрочем, эксперты отмечали, что слухи о планах высвободить нефть из SPR удержали цены на уровне 80 долларов за баррель, в то время как на рынке присутствовали ярко выраженные "бычьи" настроения.

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