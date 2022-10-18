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США высвободят еще до 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва

США высвободят еще до 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва Администрация президента США Джо Байдена планирует высвободить из стратегического резерва (SPR) еще от 10 до 15 млн баррелей нефти для сбалансирования рынка и предотвращения дальнейшего скачка цен.
Энергетика
18 октября 2022 г. 10:22
США высвободят еще до 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Администрация президента США Джо Байдена планирует высвободить из стратегического резерва (SPR) еще от 10 до 15 млн баррелей нефти для сбалансирования рынка и предотвращения дальнейшего скачка цен.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, это будет очередной транш в рамках американской программы интервенций на рынке нефти о высвобождении 180 млн баррелей, распродажа которых была санкционирована еще в марте.

В начале октября в Белом доме заявили, что США не планируют высвобождать новые объемы нефти из SPR. Затем Байден распорядился, чтобы Минэнергетики в ноябре высвободило из резерва еще 10 млн баррелей в дополнение к 180 млн. Свои действия Администрация объяснила реакцией на решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.

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