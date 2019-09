США вводят санкции против китайских компаний за транспортировку иранской нефти

США вводят новые санкции против двух китайских компаний и их сотрудников за транспортировку иранской нефти.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы вводим санкции против некоторых китайских компаний за сознательное участие в крупных сделках по транспортировке нефти из Ирана … вопреки санкциям США", — сказал Помпео.

Госсекретарь отметил, что "эта мера направлена на то, чтобы лишить иранский режим критически важных доходов".

Новые санкции коснутся компаний Kunlun Holding Company, COSCO Shipping Tanker (Dalian). Отмечается, что эти две компании владеют фирмами, которые уже были внесены в санкционные списки США: China Concord Petroleum Co., Limited, Kunlun Shipping Company Limited, Pegasus 88 Limited, COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co, Ltd.

Кроме того, США вводят санкции против пяти сотрудников этих компаний.

Отметим, что президент США Дональд Трамп дал указание ужесточить санкции против Тегерана, подозревая страну в нападении беспилотниками на несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco.