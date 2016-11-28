США впервые за 60 лет стали чистым экспортером газа

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В ноябре этого года объемы экспорта газа США превысили объемы импорта. Как сообщает Reportсо ссылкой на The Wall Street Journal, эти статданные распространила компания S&PGlobal Platts.

По информации, среднесуточный экспорт газа из США составил 210 млн кубометров, импорт – 198 млн кубометров. Таким образом, США впервые за 60 лет превратились в чистого экспортера газа.

Напомним, что новоизбранный президент США Дональд Трамп обещал устранить ограничения на экспорт углеводородов. Это приведет к снижению цен на нефть и газ из-за превышения предложения над спросом.