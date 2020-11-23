США впервые в истории утратят лидерство на нефтяном рынке

Смена лидера может произойти в том числе из-за того, что в Китае в настоящее время строится по меньшей мере 4 НПЗ

США в следующем году впервые в истории могут потерять свое лидерство на рынке нефтепереработки, уступив Китаю, который увеличивает свои мощности.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА).

Cоединенные Штаты были лидером по переработке нефти с начала нефтяной эры в середине девятнадцатого века. Однако уже в 2021 году эту позицию займет Китай, прогнозируют эксперты. Смена лидера может произойти в том числе из-за того, что в Китае в настоящее время строится по меньшей мере четыре нефтеперерабатывающих завода, в то время как в США подобные предприятия закрываются.

По данным агентства, суммарная мощность китайских нефтеперерабатывающих предприятий может составить 1,2 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с нефтепереработкой всей Великобритании. При этом отмечается, что мировой спрос на топливо снизился из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, поэтому объемы добычи и переработки нефти тоже пришлось уменьшить. Сокращение составило рекордные 1,7 млн баррелей в сутки, и больше половины пришлось на американские предприятия.