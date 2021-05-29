США впервые с 1991 года импортировали нефть из Ирана

Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал нефть в США в объеме 33 тыс. баррелей в сутки.

Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал нефть в США в объеме 33 тыс. баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из материалов Управления энергетической информации Минэнерго США.

Последний раз Иран поставлял нефть в США в ноябре 1991 года. Тогда объем поставок составил 64 тыс. б/с.

В свою очередь Россия увеличила поставки нефти и нефтепродуктов в США в 1,8 раза по сравнению с февралем, до 22,94 млн баррелей. Таким образом Россия поднялась на второе место по объему экспорта топлива. Первое место заняла Канада (139,87 млн баррелей), третье - Мексика (17,62 млн баррелей).