США ведут переговоры с Индией и Китаем о введении потолка на нефть из РФ

Администрация президента США Джо Байдена активизировала переговоры с крупными импортерами нефти, чтобы склонить их к участию в инициативе о введении потолка цены на российскую нефть.

Администрация президента США Джо Байдена активизировала переговоры с крупными импортерами нефти, чтобы склонить их к участию в инициативе о введении потолка цены на российскую нефть.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет Financial Times.

Вашингтон опасается, что без этого ограничения мировой рынок может столкнуться с опасным скачком цен на энергоресурсы.

По словам источников FT среди американских чиновников, Вашингтон ведет переговоры с Китаем, Индией и рядом других стран, покупавших российскую нефть с дисконтом к рыночной цене после отказа от ее закупок многими европейскими покупателями из-за ситуации вокруг Украины.

США и Великобритания намерены присоединиться к запрету Евросоюза на страхование и обслуживание танкеров, перевозящих российскую нефть, который должен полностью вступить в силу в декабре. Такой шаг, как ожидается, ограничит экспорт российской нефти, если страна не сможет найти достаточное количество танкеров, готовых осуществлять поставки без страховки, отмечает газета. Однако Штаты предупреждают, что снижение экспорта из России без введения потолка для цены на российскую нефть спровоцирует дефицит сырья на мировом рынке и скачок цен, который, в свою очередь, нивелирует потенциальные потери России от сокращения поставок нефти за рубеж.

Инициатива, продвигаемая США, предполагает, что запрет на страхование танкеров не будет распространяться на партии российской нефти, продаваемой по цене ниже определенного уровня.

"Добыча в России упадет, когда запрет на страхование и обслуживание танкеров полностью вступит в силу, если мы не согласуем введение ценовых ограничений, которые позволят российскому экспорту продолжаться, - отметил один из источников FT. - Это единственный способ предотвратить резкий рост цен".

Американские чиновники опасаются, что нефтяной рынок недооценивает потенциальные последствия запрета на страхование партий российской нефти без введения потолка цены, они уверены, что эта мера приведет к существенному сокращению добычи в России. Российский экспорт составлял в среднем 7,8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки до начала военной операции на Украине, и сохранить крупные объемы экспорта без доступа к международным танкерам не получится, говорят они.

США считают, что страны, импортирующие российскую нефть по ценам ниже рыночных, смогут покупать ее еще дешевле в том случае, если инициатива введения ценового потолка станет глобальной, отмечают источники.

По их словам, сам потолок цены продажи российской нефти еще не согласован, и обсуждаемый механизм может меняться в зависимости от колебаний на нефтяном рынке.