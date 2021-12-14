США в январе нарастят добычу нефти

Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в январе 2022 года вырастет по сравнению с текущим месяцем на 96 тысяч баррелей в день, или на 1,1%, до 8,438 миллиона б

Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в январе 2022 года вырастет по сравнению с текущим месяцем на 96 тысяч баррелей в день, или на 1,1%, до 8,438 миллиона баррелей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

В том числе добыча в бассейне Permian вырастет на 71 тысячу баррелей, до 5,031 миллиона баррелей в день, на Eagle Ford рост составит 13 тысяч, до 1,103 миллиона, на Bakken - 8 тысяч, до 1,154 миллиона. На месторождении Niobrara добыча вырастет на 1 тысячу, до 616 тысяч баррелей в сутки.

На Appalachia рост составит 1 тысячу, до 121 тысячи баррелей в сутки, на Anadarko - 2 тысячи, до 380 тысяч. EIA также ожидает, что добыча на Haynesville не изменится и останется на уровне 33 тысячи баррелей в день.