О нас
Report Georgia
Аудио новости

США в январе нарастят добычу нефти

США в январе нарастят добычу нефти Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в январе 2022 года вырастет по сравнению с текущим месяцем на 96 тысяч баррелей в день, или на 1,1%, до 8,438 миллиона б
Энергетика
14 декабря 2021 г. 07:24
США в январе нарастят добычу нефти

Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в январе 2022 года вырастет по сравнению с текущим месяцем на 96 тысяч баррелей в день, или на 1,1%, до 8,438 миллиона баррелей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

В том числе добыча в бассейне Permian вырастет на 71 тысячу баррелей, до 5,031 миллиона баррелей в день, на Eagle Ford рост составит 13 тысяч, до 1,103 миллиона, на Bakken - 8 тысяч, до 1,154 миллиона. На месторождении Niobrara добыча вырастет на 1 тысячу, до 616 тысяч баррелей в сутки.

На Appalachia рост составит 1 тысячу, до 121 тысячи баррелей в сутки, на Anadarko - 2 тысячи, до 380 тысяч. EIA также ожидает, что добыча на Haynesville не изменится и останется на уровне 33 тысячи баррелей в день.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Фьючерсы на газ в Европе подорожали по итогам торгов
Фьючерсы на газ в Европе подорожали по итогам торгов
13 декабря 2021 г. 22:33
ОПЕК увеличил прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане
ОПЕК увеличил прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане
13 декабря 2021 г. 18:19
Завод SOCAR в Турции сократил производство дизтоплива на 9%
Завод SOCAR в Турции сократил производство дизтоплива на 9%
13 декабря 2021 г. 18:15
Нефтеперерабатывающий завод SOCAR в Турции сократил импорт сырья на 15%
Нефтеперерабатывающий завод SOCAR в Турции сократил импорт сырья на 15%
13 декабря 2021 г. 18:01
Азиатские страны не торопятся продавать нефть из своих стратегических запасов
Азиатские страны не торопятся продавать нефть из своих стратегических запасов
13 декабря 2021 г. 17:46
В ноябре ежесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане составила 589 тыс. баррелей
В ноябре ежесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане составила 589 тыс. баррелей
13 декабря 2021 г. 16:56
Азербайджан сократил экспорт газа в Турцию почти на 20%
Азербайджан сократил экспорт газа в Турцию почти на 20%
13 декабря 2021 г. 16:33
ОПЕК назвала влияние омикрон-штамма на рынок нефти умеренным и недолговечным
ОПЕК назвала влияние "омикрон"-штамма на рынок нефти умеренным и недолговечным
13 декабря 2021 г. 16:27
Стоимость нефти незначительно снизилась в ожидании доклада ОПЕК
Стоимость нефти незначительно снизилась в ожидании доклада ОПЕК
13 декабря 2021 г. 15:30
Грузия увеличила импорт дизельного топлива из Азербайджана
Грузия увеличила импорт дизельного топлива из Азербайджана
13 декабря 2021 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi