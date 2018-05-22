США в течение 20 лет ежегодно будут поставлять BP 2 млн тонн СПГ

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Соглашение сроком на 20 лет о поставках сжиженного природного газа (СПГ) заключили американская компания Venture Global Calcasieu Pass и британская BP (British Petroleum).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, американцы ежегодно будут поставлять BP 2 млн тонн СПГ.

В соответствии с соглашением, британская компания будет приобретать СПГ на условиях FOB (Free on Board) с момента начала эксплуатации экспортного газового терминала Venture Global Calcasieu Pass в Кэмерон Пэрриш (штат Луизиана) на берегу Мексиканского залива.

Как ожидается, эксплуатация этого терминала, рассчитанного на экспорт до 10 млн тонн СПГ в год, начнется в 2022 году. Ранее Venture Global Calcasieu Pass уже заключила 6 соглашений об экспорте СПГ, в том числе с Shell, Edison S.p.A и португальской Galp. Кроме того, эта компания строит еще один терминал в Плакиминес (штат Луизиана) на реке Миссисипи, рассчитанный на экспорт 20 млн тон СПГ в год.