США в марте передадут Киеву оборудование для энергетического сектора

Вашингтон в начале марта передаст Киеву новый пакет помощи, который будет включать в себя оборудование для энергетического сектора.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Белого дома.
"В пакет помощи войдут несколько мобильных генераторов, которые помогут обеспечить резервное питание", - сказано в сообщении.
Отмечается, что поставка последует "за недавним предоставлением USAID мобильной турбинной электростанции", которая, работая на природном газе, "может вырабатывать достаточное количество электроэнергии для питания по меньшей мере 100 тыс. домов в Украине".
В публикации также говорится, что администрация президента США планирует предоставить Украине до 250 млн долларов в виде экстренной энергетической помощи, чтобы помочь укрепить украинскую энергетическую систему.
Отметим, что сегодня Белый дом также сообщил о том, что США выделяет 2 млрд долларов в рамках поддержки Украины в сфере безопасности.