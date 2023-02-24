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США в марте передадут Киеву оборудование для энергетического сектора

США в марте передадут Киеву оборудование для энергетического сектора Вашингтон в начале марта передаст Киеву новый пакет помощи, который будет включать в себя оборудование для энергетического сектора.
Энергетика
24 февраля 2023 г. 15:33
США в марте передадут Киеву оборудование для энергетического сектора

Вашингтон в начале марта передаст Киеву новый пакет помощи, который будет включать в себя оборудование для энергетического сектора.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Белого дома.

"В пакет помощи войдут несколько мобильных генераторов, которые помогут обеспечить резервное питание", - сказано в сообщении.

Отмечается, что поставка последует "за недавним предоставлением USAID мобильной турбинной электростанции", которая, работая на природном газе, "может вырабатывать достаточное количество электроэнергии для питания по меньшей мере 100 тыс. домов в Украине".

В публикации также говорится, что администрация президента США планирует предоставить Украине до 250 млн долларов в виде экстренной энергетической помощи, чтобы помочь укрепить украинскую энергетическую систему.

Отметим, что сегодня Белый дом также сообщил о том, что США выделяет 2 млрд долларов в рамках поддержки Украины в сфере безопасности.

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Версия на английском языке US to hand over equipment for energy sector to Kyiv in March

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