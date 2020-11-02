США в августе сократили поставки нефти из России и Саудовской Аравии

А из Ирака и Нигерии импорт "черного золота" увеличился

США в августе сократили импорт нефти из России по сравнению с предыдущим месяцем на 30% – до менее 1,5 млн баррелей (47 тыс. б/с).

Как передает Report, об этом свидетельствуют последние данные статистики Минэнерго США.

По сравнению с августом прошлого года импорт США российской нефти уменьшился в 3,7 раза. В то же время США снизили импорт нефти из Саудовской Аравии в 2,4 раза в августе по сравнению с предыдущим месяцем – до 8,277 млн баррелей (267 тыс. б/с). При этом данный показатель в 1,6 раза меньше по сравнению с показателем августа 2019 года (13 млн баррелей, или 417 тыс. б/с).

В результате в целом импорт нефти США из стран ОПЕК в отчетном месяце упал в 1,5 раза – до 18 млн баррелей (873 тыс. б/с). США в августе не импортировали нефть из Кувейта (по сравнению с 2,1 млн баррелей в июле) и ОАЭ (148 тыс. баррелей). При этом объемы нефти из Ирака выросли в 1,5 раза – до 6,5 млн баррелей, из Нигерии – в 4,3 раза, до 3,3 млн баррелей. В то же время импорт из Анголы сократился в 4 раза в августе к предыдущему месяцу и составил 58 тыс. баррелей.

В августе 2019 года объем импортируемой из стран ОПЕК нефти был в 2,6 раза больше – 46,5 млн баррелей. Всего по итогам августа 2020 года США импортировали 231,4 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, из которых 168,4 млн баррелей нефти (против 215,3 млн баррелей нефти в августе 2019 г.).

