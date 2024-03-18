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США в прошлом году установили рекорд экспорта нефти

США в прошлом году установили рекорд экспорта нефти США в 2023 году установили исторический рекорд экспорта своей нефти, основные объемы которой были направлены в Европу.
Энергетика
18 марта 2024 г. 19:40
США в прошлом году установили рекорд экспорта нефти

США в 2023 году установили исторический рекорд экспорта своей нефти, основные объемы которой были направлены в Европу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

"Экспорт нефти из США установил рекорд в 2023 году, составив в среднем 4,1 млн баррелей в сутки (б/с), что на 13% (482 тыс. б/с) больше предыдущего годового рекорда, достигнутого в 2022 году. За исключением 2021 года, экспорт нефти из США с 2015 года ежегодно увеличивался после снятия запрета на большую часть экспорта нефти США", - сказано в отчете.

Основные объемы отгрузок нефти из США в 2023 году пришлись на Европу - в среднем 1,8 млн б/с, что немного больше, чем экспорт США в Азию и Океанию в 1,7 млн б/с. Основные страны-получатели американской нефти - Нидерланды, Китай, Южная Корея, Канада и Великобритания.

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