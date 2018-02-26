США увеличили экспорт нефти в Китай в 8 раз

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В январе этого года США нарастили ежемесячный экспорт в Китай на 1,743 млн тонн (12,7 млн баррелей) или 7,8 раза, до 2 млн тонн (14,6 млн баррелей).

Как передает Report, об этом сообщила таможенная служба Китая.

Россия, которая является лидером по объему экспорта нефти в Китай, увеличила данный показатель в годовом исчислении на 23,4%, до 5,67 млн тонн (41,4 млн баррелей). Следующие места занимают Ангола (4,68 млн тонн или 34,2 млн баррелей) и Ирак (4,45 млн тонн или 32,5 млн баррелей).

США находятся на 8-м месте по экспорту нефти в Китай, опередив Венесуэлу и Кувейт.