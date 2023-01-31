О нас

США столкнутся с дефицитом бензина из-за санкций ЕС к лету

США столкнутся с дефицитом бензина из-за санкций ЕС к лету Ограничение Евросоюза (ЕС) на поставки нефтепродуктов из России с 5 февраля 2023 года может спровоцировать скачок цен, что приведет к дефициту топлива в США уже к лету.
Энергетика
31 января 2023 г. 14:30
США столкнутся с дефицитом бензина из-за санкций ЕС к лету

Ограничение Евросоюза (ЕС) на поставки нефтепродуктов из России с 5 февраля 2023 года может спровоцировать скачок цен, что приведет к дефициту топлива в США уже к лету.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Агентство утверждает, что Нью-Йорк и большая часть восточного побережья США этим летом могут столкнуться с нехваткой бензина, поскольку запрет ЕС на российское топливо угрожает перекрыть резервные поставки. Речь идет о том, что восточное побережье США летом зависит от трансатлантического импорта. Сезонные запасы бензина в США сейчас находятся на рекордно низкой за последнее десятилетие отметке. При этом техобслуживание на нефтеперерабатывающих заводах может лишь усугубить ситуацию.

Аналитики посчитали, что поставщики могли бы возить топливо из Мексиканского залива на объекты хранения. После чего оно будет попадать на Восточное побережье США. Также Штаты могут закупаться большими объемами топлива из Азии и Ближнего Востока. Однако этот вариант куда дороже и сложнее, и, скорее всего, не обеспечит снижение цен на заправках.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

НПЗ STAR увеличил импорт сырой нефти на 18%
НПЗ STAR увеличил импорт сырой нефти на 18%
31 января 2023 г. 14:02
Завод SOCAR в Турции увеличил производство дизельного топлива более чем на 16%
Завод SOCAR в Турции увеличил производство дизельного топлива более чем на 16%
31 января 2023 г. 13:45
Нефтеперерабатывающий завод STAR сократил производство авиатоплива
Нефтеперерабатывающий завод STAR сократил производство авиатоплива
31 января 2023 г. 13:31
Цены на газ в Европе выросли на 10%
Цены на газ в Европе выросли на 10%
31 января 2023 г. 11:51
Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию более чем на 23%
Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию более чем на 23%
31 января 2023 г. 11:37
В прошлом году Азербайджан импортировал из России 130 млн кВтч электроэнергии
В прошлом году Азербайджан импортировал из России 130 млн кВтч электроэнергии
31 января 2023 г. 10:48
SOCAR опубликовал данные о добыче нефти и газа за 30 лет
SOCAR опубликовал данные о добыче нефти и газа за 30 лет
31 января 2023 г. 10:34
Южная Корея хочет простроить в Турции четыре атомных реактора на $30 млрд
Южная Корея хочет простроить в Турции четыре атомных реактора на $30 млрд
31 января 2023 г. 10:28
Цены на нефть умеренно снизились в последний торговый день января
Цены на нефть умеренно снизились в последний торговый день января
31 января 2023 г. 09:26
Цена азербайджанской нефти упала ниже 88 долларов
Цена азербайджанской нефти упала ниже 88 долларов
31 января 2023 г. 09:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi