США сократили импорт нефти на 11%

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ / На неделе 10-16 февраля ежесуточный импорт нефти в США снизился на 867 тыс. баррелей или 11%, до 7,021 млн баррелей/день. В годовом сравнении импорт сократился на 3,64%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Следует отметить, что минимальное значение импорта нефти в США за последние 20 лет было зафиксировано 10-16 мая 2014 года и составило 6,469 млн баррелей/день. В настоящее время импорт на 8,5% превышает минимальный уровень.

За отчетную неделю суточные объемы добычи нефти стабилизировались на рекордных уровнях, а запасы, вопреки ожиданиям, снизились. Так, ежесуточная добыча нефти сократилась на 1 000 баррелей или 0,01% и достигла 10,27 млн баррелей.

Нефтяные запасы в отчетном периоде сократились на 1,616 млн баррелей или 0,38%, до 420,5 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов на 2,9 млн баррелей. На предыдущей неделе рост составил 1,841 млн баррелей.

Запасы бензина в стране увеличились на 0,261 млн баррелей или 0,1%, составив 249,361 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1,35 млн баррелей. На предыдущей неделе рост составил 3,599 млн баррелей.

Аналитическая группа Report отмечает, что эти новости привели к подорожанию нефти на мировом рынке. Цена Brent превысила 66 долларов/баррель. Аналитики прогнозируют сохранение мировых нефтяных цен на высоком уровне на фоне ускорения темпов мирового экономического роста. В первом квартале 2018 года Brent будет колебаться в диапазоне 55-73 доллара/баррель.