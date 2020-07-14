США: Соглашение ОПЕК+ по нефтедобыче принесло стабильность на рынки

Соглашение ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти принесло стабильность на энергетические рынки и обеспечило защиту американских нефтепроизводителей.

Соглашение ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти принесло стабильность на энергетические рынки и обеспечило защиту американских нефтепроизводителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил министр энергетики Соединенных Штатов Дэн Бруйетт.

"Президент США Дональд Трамп способствовал достижению соглашения между Саудовской Аравией и Россией на условиях, выгодных для нашей страны. Будучи крупнейшим производителем и потребителем энергии в мире, действуя с позиции силы и авторитета, мы смогли привлечь другие страны, и последовавшее соглашение принесло стабильность на энергетические рынки и помогло защитить американских производителей энергии", - говорится в письменном вступительном слове министра к слушаниям в одном из подкомитетов комитета по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в течение мая - июля.