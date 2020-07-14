О нас
Report Georgia

США: Соглашение ОПЕК+ по нефтедобыче принесло стабильность на рынки

США: Соглашение ОПЕК+ по нефтедобыче принесло стабильность на рынки Соглашение ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти принесло стабильность на энергетические рынки и обеспечило защиту американских нефтепроизводителей.
Энергетика
14 июля 2020 г. 23:56
США: Соглашение ОПЕК+ по нефтедобыче принесло стабильность на рынки

Соглашение ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти принесло стабильность на энергетические рынки и обеспечило защиту американских нефтепроизводителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил министр энергетики Соединенных Штатов Дэн Бруйетт.

"Президент США Дональд Трамп способствовал достижению соглашения между Саудовской Аравией и Россией на условиях, выгодных для нашей страны. Будучи крупнейшим производителем и потребителем энергии в мире, действуя с позиции силы и авторитета, мы смогли привлечь другие страны, и последовавшее соглашение принесло стабильность на энергетические рынки и помогло защитить американских производителей энергии", - говорится в письменном вступительном слове министра к слушаниям в одном из подкомитетов комитета по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в течение мая - июля.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Азербайджан стал основным поставщиком электроэнергии в Грузию
Азербайджан стал основным поставщиком электроэнергии в Грузию
14 июля 2020 г. 17:52
ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2021 году
ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2021 году
14 июля 2020 г. 17:38
ОПЕК не изменила прогноз добычи нефти по Азербайджану
ОПЕК не изменила прогноз добычи нефти по Азербайджану
14 июля 2020 г. 17:32
Грузия импортировала из Азербайджана около 89 тыс. тонн топлива
Грузия импортировала из Азербайджана около 89 тыс. тонн топлива
14 июля 2020 г. 13:30
ОПЕК: Доказанные запасы газа в Азербайджане выросли
ОПЕК: Доказанные запасы газа в Азербайджане выросли
14 июля 2020 г. 12:24
Азербайджанская нефть растет в цене
Азербайджанская нефть растет в цене
14 июля 2020 г. 10:56
Цены на нефть снижаются
Цены на нефть снижаются
13 июля 2020 г. 16:45
Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти снизились почти на 20%
Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти снизились почти на 20%
13 июля 2020 г. 16:14
Азербайджан экспортировал в Украину нефть на 171 млн долларов
Азербайджан экспортировал в Украину нефть на 171 млн долларов
13 июля 2020 г. 15:50
В Азербайджане предлагается увеличить долю возобновляемой энергии
В Азербайджане предлагается увеличить долю возобновляемой энергии
13 июля 2020 г. 13:28

Последние новости

01:10
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли Финансы
00:51
ФотоВ работе WhatsApp произошел сбой Другие страны
00:32
В Москве за сутки умерли десятки пациентов с коронавирусом В регионе
00:15
ВидеоМинобороны: Уничтожена боевая техника противника Нагорно-карабахский конфликт
00:10
Эрдоган и Трамп договорились сотрудничать по вопросу Ливии В регионе
23:56
США: Соглашение ОПЕК+ по нефтедобыче принесло стабильность на рынки Энергетика
23:46
Галапагосские острова открыли для туристов Другие страны
23:40
МИД поблагодарил Италию за поддержку территориальной целостности Азербайджана              Внешняя политика
23:18
ВидеоМинобороны: Уничтожен еще один военный объект противника Нагорно-карабахский конфликт
22:35
В мире за сутки зафиксировано почти 200 тыс. случаев заражения COVID-19 Другие страны
22:26
В Турции снизились темпы распространения коронавируса В регионе
22:15
Эрдоган: Турция рядом с Азербайджаном Нагорно-карабахский конфликт
21:37
Азербайджанские хакеры взломали еще около 30 армянских сайтов Нагорно-карабахский конфликт
21:20
ВидеоУничтожена долговременная огневая точка противника в Товузе Армия
21:10
В Азербайджане выявлены еще 543 случая COVID-19, шесть человек скончались    Здравоохранение
Вся новостная лента