США шестой год подряд добывают нефти больше, чем любая другая страна за всю историю

США шестой год подряд добывают нефти больше, чем любая другая страна за всю историю

Добыча нефти в США шестой год подряд превышает уровень добычи любой другой страны за всю историю.

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Добыча нефти в США шестой год подряд превышает уровень добычи любой другой страны за всю историю. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. "США шесть последних лет подряд добывали больше нефти, чем любая другая страна когда бы то ни было. Добыча нефти в США, включая конденсат, составила в среднем 12,9 млн баррелей в сутки в 2023 году, побив предыдущий рекорд США и мира в 12,3 млн баррелей в сутки, установленный в 2019 году", - говорится в отчете. В частности, среднемесячная добыча нефти в США достигла рекордного уровня более 13,3 млн баррелей в сутки (б/с) в декабре 2023 года. При этом рекорд добычи нефти США вряд ли будет побит кем-либо в ближайшей перспективе, поскольку ни одна другая страна не достигла мощности добычи в 13 млн б/с, считают в EIA. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram