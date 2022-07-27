США с сентября не планируют продавать нефть из стратегического резерва

Администрация США c сентября не собирается продавать нефть из стратегического резерва.

Администрация США c сентября не собирается продавать нефть из стратегического резерва.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз на брифинге для журналистов.

На вопрос о том, намерены ли власти и дальше продавать по 1 млн баррелей сырья в сутки с сентября, она ответила, что по состоянию на сегодняшний день не планируется продолжать продажу нефти из резерва.

"Нам нужно, чтобы частный сектор пришел и обеспечил добычу. У нас есть этот ресурс, и он играет важную роль, но он не предназначался в качестве постоянного решения", - ответил Диз.

Глава Национального экономического совета Белого дома напомнил, что президент США Джо Байден в конце марта пописал указ, обязывающий Минэнергетики продавать по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в стране.

Стоимость бензина на автозаправках в США в июне вновь обновила исторический максимум, достигнув 4,81 долларов за один галлон (3,785 литра).