США разрешили все транзакции по поставкам нефти в ряд стран

Министерство финансов Соединенных Штатов выдало генеральные лицензии на осуществление транзакций по поставкам сырой нефти из России в Японию, Болгарию, Хорватию и страны ЕС.

Министерство финансов Соединенных Штатов выдало генеральные лицензии на осуществление транзакций по поставкам сырой нефти из России в Японию, Болгарию, Хорватию и страны ЕС.

Как передает Report , также разрешены все операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию или государства - члены Европейского союза, не имеющие выхода к морю.

Отдельно отмечается, что поставки сырой нефти в Японию разрешены с проекта «Сахалин-2».

"Все транзакции связанные с морской перевозкой сырой нефти, произведенной в проекте "Сахалин-2", разрешены до 30 сентября 2023 года, с условием того, что продукт производства "Сахалин-2" полностью импортируется в Японию", - указано в документе американского минфина.

Данное решение вступает в силу с 5 декабря. В Минфине также сообщили, что в ближайшее время намерены опубликовать руководство по реализации мер в отношении потолка цен на нефть из РФ.