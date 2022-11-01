США разрешили разгрузку нефти из России без потолка цен до 19 января

На танкеры с российской нефтью, загруженные до 5 декабря, не будет распространяться ценовой потолок, если их разгрузят до 19 января.

На танкеры с российской нефтью, загруженные до 5 декабря, не будет распространяться ценовой потолок, если их разгрузят до 19 января.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, об этом сказано в разъяснениях Минфина США. Партии российской нефти, которые еще раньше освободили от потолка цен, тоже должны разгрузить до 19 января.

Евросоюз заложил юридическую базу для введения потолка цен на российскую нефть в восьмом пакете санкций, который был принят в октябре. Страны G7, куда входят США, планировали ввести ограничение стоимости для энергоносителя к 5 декабря. Американский Минфин предлагал установить ограничение в районе 40-60 долларов за баррель, однако может повысить цену. Владимир Путин предупредил, что Москва не будет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на них.