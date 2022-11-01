О нас

США разрешили разгрузку нефти из России без потолка цен до 19 января

США разрешили разгрузку нефти из России без потолка цен до 19 января На танкеры с российской нефтью, загруженные до 5 декабря, не будет распространяться ценовой потолок, если их разгрузят до 19 января.
Энергетика
1 ноября 2022 г. 09:20
США разрешили разгрузку нефти из России без потолка цен до 19 января

На танкеры с российской нефтью, загруженные до 5 декабря, не будет распространяться ценовой потолок, если их разгрузят до 19 января.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, об этом сказано в разъяснениях Минфина США. Партии российской нефти, которые еще раньше освободили от потолка цен, тоже должны разгрузить до 19 января.

Евросоюз заложил юридическую базу для введения потолка цен на российскую нефть в восьмом пакете санкций, который был принят в октябре. Страны G7, куда входят США, планировали ввести ограничение стоимости для энергоносителя к 5 декабря. Американский Минфин предлагал установить ограничение в районе 40-60 долларов за баррель, однако может повысить цену. Владимир Путин предупредил, что Москва не будет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на них.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке US sets timeline for Russian oil cargoes subject to price cap

Самое читаемое

Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
25 октября 2022 г. 16:07
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
25 октября 2022 г. 21:30
Фарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
ФотоФарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
26 октября 2022 г. 16:22
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
27 октября 2022 г. 12:21
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
27 октября 2022 г. 15:26
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
29 октября 2022 г. 13:03
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
29 октября 2022 г. 18:40
Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
ФотоАзербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
30 октября 2022 г. 12:41
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi