США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении энергосектора России

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность введения очередных санкций в отношении энергетического сектора России.

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность введения очередных санкций в отношении энергетического сектора России.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Washington Post (WP).

"Байден в последние недели пребывания на посту обдумывает новые серьезные санкции против энергетического сектора России", - информирует издание.

По мнению источников WP, этот шаг дал бы будущей администрации избранного президента Дональда Трампа "больше рычагов влияния для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении войны России и Украины".

По данным собеседников издания, США могут ввести санкции против так называемого "теневого флота", перевозящего российскую нефть, а также против экспортеров нефти из РФ, которые ранее не подвергались санкциям.

"По словам источников, рассматриваемые администрацией варианты также включают отзыв лицензий, позволяющих банкам заниматься российскими транзакциями в сфере энергетики", - отмечает WP.