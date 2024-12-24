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США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении энергосектора России

США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении энергосектора России Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность введения очередных санкций в отношении энергетического сектора России.
Энергетика
24 декабря 2024 г. 15:55
США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении энергосектора России

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность введения очередных санкций в отношении энергетического сектора России.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Washington Post (WP).

"Байден в последние недели пребывания на посту обдумывает новые серьезные санкции против энергетического сектора России", - информирует издание.

По мнению источников WP, этот шаг дал бы будущей администрации избранного президента Дональда Трампа "больше рычагов влияния для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении войны России и Украины".

По данным собеседников издания, США могут ввести санкции против так называемого "теневого флота", перевозящего российскую нефть, а также против экспортеров нефти из РФ, которые ранее не подвергались санкциям.

"По словам источников, рассматриваемые администрацией варианты также включают отзыв лицензий, позволяющих банкам заниматься российскими транзакциями в сфере энергетики", - отмечает WP.

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