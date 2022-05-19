США рассматривают новые способы лишения России доходов от экспорта нефти

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает введение новых санкций с целью лишить Россию доходов от торговли нефтью.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает введение новых санкций с целью лишить Россию доходов от торговли нефтью.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

По их информации, предлагаемые меры включают "установление ценового потолка на российскую нефть и введение вторичных санкций" - т. е. карательных мер в отношении тех, кто нарушает введенные США ограничения. Газета констатирует, что "это серьезный шаг в сторону эскалации, который может привести Соединенные Штаты к политическому конфликту с Китаем, Индией, Турцией и другими странами, закупающими российскую нефть".

Издание подчеркивает, что конкретного решения в отношении вторичных санкций принято не было и администрации Байдена "еще предстоит выработать единый курс действий". Однако уже известно, что в Белом доме обсуждают возможность под угрозой санкций США обязать иностранные компании закупать российскую нефть по ценам ниже рыночных, чтобы сократить прибыль России и в то же время избежать роста мировых цен на энергоносители. Кроме того, Вашингтон может "лишить Россию доступа к платежам за нефть". Для этого Соединенные Штаты "издадут постановление, по которому иностранные банки должны будут помещать средства, полученные за российскую нефть, на эскроу-счета во избежание санкций".