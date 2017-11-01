США расширяют санкции в отношении нефтегазового сектора России

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Правительство США расширит ограничительные меры в отношении нефтегазовых компаний России.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом сообщил представитель Госдепартамента США.

По информации, новые санкции призваны запретить сотрудничество с представителями российского нефтегазового комплекса компаниям из США и третьих стран. Как пояснил представитель США, один из ранее опубликованных материалов, которые касаются санкций в отношении России, - это модифицированная директива номер 4 в рамках санкционной программы Отдела по контролю за иностранными активами министерства финансов США, касающейся России.

Эта директива уже была опубликована в сентябре 2014 года, после чего ее модифицировали, чтобы расширить охват ее запретов до уровня, зафиксированного в принятом летом в США законе "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Этот закон предусматривает ужесточение режима односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

До этого директива только запрещала американским компаниям сотрудничать с российскими в сфере геологоразведочных работ или добывающих глубоководных работ на шельфе в Арктике на территории России. Но модифицированная директива содержит дополнительные запреты, которые вступят в силу 29 января 2018 года.

Представитель администрации пояснил, что новые ограничения коснутся проектов, у которых есть потенциал добычи нефти в любом районе, а не только на территории России. Новые правила также затронут те совместные с российским ТЭК проекты, доля компаний из третьих стран в которых составляет "33% или больше" или в которых иностранцам принадлежит "большинство голосующих акций".