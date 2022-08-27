США продолжают искать пути наращивания поставок газа в Европу

Соединенные Штаты продолжают искать пути наращивания поставок природного газа в Европу, на этом направлении предстоит дополнительная работа, однако уже сейчас Вашингтону удалось добиться определенного успеха.

Соединенные Штаты продолжают искать пути наращивания поставок природного газа в Европу, на этом направлении предстоит дополнительная работа, однако уже сейчас Вашингтону удалось добиться определенного успеха.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы добились прогресса: начиная с марта мировой экспорт сжиженного природного газа в Европу вырос на 84% в сравнении с 2021 годом, а доля США в этом экспорте увеличилась практически в три раза", - сказала она. "Мы знаем, что нам предстоит дополнительная работа, и мы будем продолжать искать пути увеличения запасов газа в Европе. Это будет делаться одновременно с усилиями по сокращению спроса Европы на природный газ за счет энергоэффективности и развертывания технологий чистой энергетики", - добавила Жан-Пьер.