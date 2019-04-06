США продлят отсрочку для покупателей нефти из Ирана из-за Ливии

Эскалация конфликта в Ливии увеличивает вероятность того, что США продлят отсрочку для ряда покупателей иранской нефти, выведенных из-под санкций.

Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве.

Издание отмечает, что восстановление добычи нефти после длительного затишья снова находится под угрозой. Разжигание конфликта в Ливии рушит планы Вашингтона сократить поставки нефти из Венесуэлы и Ирана до нуля.