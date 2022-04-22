США продали еще 30 млн баррелей нефти из резервов

Министерство энергетики США объявило о присуждении контрактов на продажу еще 30 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR).

Министерство энергетики США объявило о присуждении контрактов на продажу еще 30 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило ведомство.

Ранее сообщалось, что Минэнерго присудило контракты на продажу 20 млн баррелей нефти в мае. Заключение новых соглашений означает, что в мае и июне будет поставлено 50 млн баррелей.

Топливо будет отгружено следующим 12 компаниям, среди которых Chevron USA, Equinor Marketing & Trading, ExxonMobil Oil Corporation, Glencore Ltd., Shell Trading (США) и т.д.

США планируют продать 180 млн баррелей нефти из SPR, чтобы бороться с высокими ценами на топливо, с мая по июль планируется высвободить 90 млн баррелей. Остальные 90 млн баррелей – в период с августа по октябрь.