США продадут 20 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва

Доход будет передан Министерству финансов США

Министерство энергетики США продаст 20 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на американское ведомство.

"Доход будет передан Министерству финансов США до конца финансового года", - говорится в сообщении.

Торги пройдут в период с 31 августа по 13 сентября.

Стратегический нефтяной резерв США - крупнейший в мире запас нефти. Его объем на данный момент составляет около 624 млн баррелей, всего объем хранилищ рассчитан примерно на 714 млн баррелей. Ранее президент США Джо Байден достиг договоренности с представителями Конгресса о том, что доходы от продажи нефти из резерва будут использованы для финансирования плана модернизации инфраструктуры США.

Объем добычи нефти в США составляет около 11 млн баррелей в сутки, потребление - примерно 20 млн баррелей в сутки.