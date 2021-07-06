США призывают ОПЕК к компромиссу по увеличению добычи

Администрация США находится в контакте со странами ОПЕК для достижения компромисса по возможному увеличению добычи нефти

Администрация США находится в контакте со странами ОПЕК для достижения компромисса по возможному увеличению добычи нефти.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома.

Несмотря на то, что США не участвуют в переговорах, в Вашингтоне "внимательно отслеживают обсуждения ОПЕК+ и их влияние на глобальное экономическое восстановление от (последствий) пандемии COVID-19". "Представители администрации США взаимодействуют с соответствующими столицами, призывая к компромиссному решению, которое позволит продвинуть предлагаемое повышение добычи", - сказал чиновник.

5 июля министерская встреча ОПЕК+ была отменена, а дата новой не назначена. Это уже четвертый перенос встречи. Министры стран Венского соглашения должны были еще 30 июня - 1 июля договориться об уровнях добычи нефти с августа этого года. Но трения между Саудовской Аравией и ОАЭ затянули процесс.