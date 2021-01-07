О нас
Report Georgia
Аудио новости

США приостановили импорт нефти из Саудовской Аравии впервые с 1985 года

США приостановили импорт нефти из Саудовской Аравии впервые с 1985 года США не импортировали нефть также из Ирака и Эквадора
Энергетика
7 января 2021 г. 17:43
США приостановили импорт нефти из Саудовской Аравии впервые с 1985 года

США на прошлой неделе не импортировали нефть из Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Согласно еженедельным данным ведомства, которые публикуются с 2010 года, за все это время импорт нефти из королевства ни разу не достигал нуля.

Исходя из ежемесячных данных, последний раз США не импортировали ни одного барреля нефти из Саудовской Аравии в сентябре 1985 года.

При этом на предыдущей неделе импорт нефти из Саудовской Аравии составлял 118 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, США не импортировали нефть из Ирака (на предыдущей неделе ‒ 123 тыс. баррелей в сутки) и Эквадора (305 тыс. баррелей в сутки). В то же время импорт из Колумбии вырос почти вчетверо ‒ до 337 тыс. баррелей в сутки.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
7 января 2021 г. 16:51
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
7 января 2021 г. 16:30
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
4 января 2021 г. 12:51
Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi