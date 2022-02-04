Старший советник Госдепартамента США выступил на Консультативном совете по ЮГК

На восьмом заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК) США представлены старшим советником Госдепартамента США по вопросам энергетики Амосом Хокштейном и послом США в Азербайджане Эрлом Литценбергером.

На восьмом заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК) США представлены старшим советником Госдепартамента США по вопросам энергетики Амосом Хокштейном и послом США в Азербайджане Эрлом Литценбергером.

Об этом Report заявили в посольстве США в Азербайджане.

А. Хокштейн выступил на заседании в видеоформате.

Отметим, что сегодня началось восьмое заседание министров в рамках Консультативного совета по ЮГК. В заседании принимают участие комиссар Еврокомиссии по вопросам энергетики Кадри Симсон, комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели, высокопоставленные представители США, Великобритании, Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Албании, Хорватии, Венгрии, Черногории, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Украины и Туркменистана.

К нему подключились также представители энергетических компаний BP, BOTASH, TPAO, TANAP, TAP, SNAM, Fluxys, ICGB, Romgaz, SACE, SGC, Enagas, Uniper, TotalEnergies, Equinor, LukOil, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и других структур.

В рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору состоятся пленарные сессии на темы "Южный газовый коридор: достижения и перспективы – расширение Южного газового коридора в направлении новых энергетических рынков, включая страны Западных Балкан", "Энергетический переход – от углеводородного топлива и мер по сокращению выбросов метана к углеродной нейтральности: пути, вызовы, графики".

По итогам мероприятия планируется проведение пресс-конференции.

ЮКГ, включающий разработку месторождения "Шахдениз" и цепь газопроводов, берущий начало в Азербайджане и тянущийся до южной Италии, был создан с целью диверсификации поставок природного газа в Европейский союз (ЕС) и сокращения числа стран ЕС, имеющих единый источник поставок. Последний европейский участок ЮКГ - Трансадриатический газопровод (TAP), коммерческие поставки по которому начались 31 декабря 2020 года, позволил начать снабжение Греции, Болгарии и Южной Италии каспийским газом.