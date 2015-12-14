​США предложили помощь в расследовании причин аварии на месторождении "Гюнешли"

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Специальный посланник и координатор Государственного департамента США по международным энергетическим вопросам Амос Хокстайн послал министру энергетики Натигу Алиеву письмо с соболезнованиями.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, А.Хокстайн выразил соболезнования родным и близким погибших в результате аварии на 10-й стационарной морской глубоководной платформе, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

А.Хокстайн предложил помощь США в расследовании причин аварии и реконструкционных работах: "Бюро охраны и экологического контроля США (BSEE) готово оказать помощь в анализе основных причин происшествия".