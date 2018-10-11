США предложили Европе отказаться от энергоресурсов России за счет их СПГ

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В США представлен законопроект, предлагающий выделить миллиард долларов на финансирование европейских энергетических проектов с целью помочь Европе диверсифицировать энергетику.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, проект предложили сенатор от Республиканской партии США Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи. Агентство отмечает, что выделение средств поможет Европе "противостоять влиянию России".

"Большая часть Европы полагается на энергию России", — говорится в заявлении Мерфи.

По утверждению сенатора, помощь американским союзникам в поиске новых источников энергии позволит Вашингтону "разрушить контроль" России над Европой и "создать рабочие места здесь, в США".