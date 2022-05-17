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США предложат Европе ввести пошлины на нефть из России

США предложат Европе ввести пошлины на нефть из России США намерены предложить европейским странам идею введения пошлин на российскую нефть в качестве альтернативы эмбарго на топливо.
Энергетика
17 мая 2022 г. 16:53
США предложат Европе ввести пошлины на нефть из России

США намерены предложить европейским странам идею введения пошлин на российскую нефть в качестве альтернативы эмбарго на топливо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источников агентства, механизм возможного введения пошлин предусматривает сохранение российской нефти на рынке при ограничении доходов от экспорта, которые поступают в РФ.

Отмечается, что США намерены предложить этот план на встрече министров финансов стран G7 на этой неделе.

Сохранение российской нефти на рынке, по данным агентства, позволит избежать дальнейшего роста цен на нефть в случае введения эмбарго.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации в Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.

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